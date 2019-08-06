Son Dakika Haberleri: NATO ABD'nin örgütten ayrılmayacağından emin
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NATO ABD'nin örgütten ayrılmayacağından emin

2 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin birlikte kalmaya devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

NATO ABD'nin örgütten ayrılmayacağından emin, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin birlikte kalmaya devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.
Stoltenberg, Yeni Zelanda ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO ittifakında kalmayı sürdüreceğine inandığını, örgüt olarak böyle bir ihtimal görmedikleri için buna yönelik hazırlık yapmadıklarını kaydetti.
ABD'nin NATO'da kalmasını iki tarafın da desteklediğini vurgulayan Stoltenberg, Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığını artırarak bunu fiilen gösterdiğini ifade etti.
Genel Sekreter Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi diğer ülkelerin birliğe daha fazla katkı yapma çağrısının ise karşılık bulacağını dile getirdi.
New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de üst düzey danışmanları ile birçok defa NATO'dan çekilmeyi tartıştığını yazmıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:23 Kaynak: AA
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