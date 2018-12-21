NATO Afganistan'a Bağlılığını Teyit Etti

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekeceği iddiasına ilişkin, "Afganistan'a bağlılığımız ülkenin bizi de tehdit eden uluslararası teröristler için tekrar güvenli bölge olmasını engellemek açısından önemli." dedi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekeceği iddiasına ilişkin, "Afganistan'a bağlılığımız ülkenin bizi de tehdit eden uluslararası teröristler için tekrar güvenli bölge olmasını engellemek açısından önemli." dedi.



Lungescu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekeceğine yönelik iddiaları gördüklerini, bunu ancak ABD'li yetkililerin teyit edebileceğini söyledi.



Afgan ordusu ve polisinin 4 yıldan fazladır ülkenin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu anımsatan Lungescu, "Afgan güçleri cesur, kararlı ve giderek daha etkin hale geliyor. Bu yıl parlamenter seçimlerde güvenliği onlar sağladı." ifadelerini kullandı.



Lungescu, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde 41 ülkeden oluşan koalisyonla Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve yardım sağladığını, Brüksel Zirvesi'nde ise müttefiklerin yardımı 2024'e kadar uzatma kararı aldığını hatırlattı.



NATO dışişleri bakanlarının aralık başında düzenlediği toplantıda da Afganistan'ın istikrarına olan bağlılıklarını teyit ettiklerini dile getiren Lungescu, "Afganistan'a bağlılığımız ülkenin bizi de tehdit eden uluslararası teröristler için tekrar güvenli bölge olmasını engellemek açısından önemli." şeklinde konuştu.



"Mattis NATO'ya önemli katkı sağladı"



Lungescu, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in emekliye ayrılması hakkında ise "Bakan Mattis, NATO'yu karşılaştığı önemli sınamalara karşı daha güçlü ve hazır kılmak ve ittifak genelinde daha adil yük paylaşımının sağlanması için önemli katkılar sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Mattis'in bir diplomat ve asker olarak büyük saygı gördüğünü aktaran Lungescu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev sonuna kadar Mattis'le yakından çalışmaya devam edeceğini belirtti.



Lungescu, "ABD'nin NATO'ya olan güçlü desteğinden dolayı minnettarız. ABD'nin öncülüğü transatlantik ittifakımızı güçlü kılıyor." diye konuştu.



ABD askerlerinin çekileceği iddiası



ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin ardından Afganistan'dan da 7 binden fazla Amerikan askerini çekeceği iddia edilmişti.



ABD'nin şu anda Afganistan'da 14 binden fazla askeri bulunuyor.



Diğer yandan, Trump yönetiminin salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington'da büyük tartışmalara yol açmıştı.



Bu tartışmaların ortasında ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevini bırakıp emekliye ayrılacağını açıklamıştı.

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