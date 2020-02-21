NATO, Afganistan'da şiddetin azaltılması kararından memnun - Son Dakika
Son Dakika Güncel NATO, Afganistan'da şiddetin azaltılması kararından memnun - Son Dakika

NATO, Afganistan'da şiddetin azaltılması kararından memnun

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da şiddetin azaltılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

NATO, Afganistan'da şiddetin azaltılması kararından memnun, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da şiddetin azaltılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Stoltenberg yazılı açıklamasında, bu durumun Taliban için önemli bir sınav olduğunu belirterek, sürdürülebilir barış için müzakerelerin de önünü açabileceğini kaydetti.

NATO'nun 2011'den bu yana Afganistan'da olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, ülkede 16 bin askerin bulunduğunu belirtti.

Afganistan'ın uzun dönemdeki güvenlik ve istikrarına NATO'nun önem verdiğine işaret eden Stoltenberg, bu ülkede şiddetin azaltılmasına ilişkin kararın memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Sürecin işleme şekli

ABD ile barış anlaşması sonucu Taliban, 22 Şubat'tan itibaren 7 gün süreyle şiddeti azaltacak. Militanlar ülke genelindeki saldırılarının sayısını önemli ölçüde düşürecek. Afgan hükumetine göre, şiddetin önemli ölçüde azaltılması da ateşkes anlamına geliyor.

ABD-Taliban arasında barış anlaşması imzalanmasının ardından iki ülke hükumetlerinin ellerindeki 5 bin Taliban üyesini serbest bırakması bekleniyor. Taliban'ın da buna karşılık rehin tuttuğu 1000 kişiyi serbest bırakması öngörülüyor.

Taraflar arasındaki Afgan diyaloğu görüşmelerinin ise mahkumlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından başlayacağı belirtiliyor.

Afgan hükumeti de Taliban da Afgan diyaloğunun nerede yapılacağı konusunda henüz bir karara varmış değil.

Afganistan'ın iç sorunları ve karşılıklı taleplerin konuşulacağı Afgan diyaloğu süresince ABD arabuluculuk görevini üstlenecek.

Jens Stoltenberg, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnsan kaçakçıları, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri Adana'ya bıraktılar
Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:30:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NATO, Afganistan'da şiddetin azaltılması kararından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]