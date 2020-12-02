NATO, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki anlaşmadan memnun - Son Dakika

NATO, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki anlaşmadan memnun

02.12.2020 21:35
NATO, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki anlaşmadan memnun, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Afganistan barış görüşmelerinde hükümet ile Taliban arasında ön anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Hala kat edilecek çok yol var. Birçok engel aşılmalı ama bu önemli ve cesaret verici bir ilk adım.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Afganistan barış görüşmelerinde hükümet ile Taliban arasında ön anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Hala kat edilecek çok yol var. Birçok engel aşılmalı ama bu önemli ve cesaret verici bir ilk adım." dedi.

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son gününün bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirten Stoltenberg, "Bu, Afganistan'daki savaşta kalıcı siyasi barışa ulaşmak için atılmış bir adım. Tüm NATO müttefikleri barış sürecini destekliyor. Şimdi hem siyasi yol haritası oluşturulması hem de kapsamlı ateşkes için daha fazla ve hızlı ilerleme görmek istiyoruz." dedi.

Stoltenberg, bugünkü anlaşmayla zorlu konularda Afganlar arası görüşmelerde uzlaşıya varılabildiğinin görüldüğünü ifade etti. Afgan halkının barış istediğini vurgulayan Stoltenberg, "Hala katedilecek çok yol var. Birçok engel aşılmalı ama bu önemli ve cesaret verici bir ilk adım." değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'da kalıp kalmamaya şubat ayında yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısında karar vereceğini hatırlatarak "Dünyanın nasıl bir yer olacağını, Afganistan'daki durumu, Doha'daki barış görüşmeleri ne kadar ilerleyeceğini şimdiden söylemek mümkün değil. Olayların nasıl gelişeceğini izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Doha'daki anlaşmayı değerlendiren Stoltenberg, "Bunun büyük veya küçük bir adım olup olmadığını tartışabilirsiniz ama önemli olan ilk adım olmasıdır. İlk kez Taliban ve Afganistan hükümeti, barışçıl çözüm yönünde müzakerelerin modalitelerinin çerçevesi hakkında bir belge imzaladı." diye konuştu.

Çin NATO ile rekabete girişiyor

Basın toplantısında Çin'in yükselişi üzerinde duran Stoltenberg, Çin'in NATO'nun hasmı olmadığını, Çin'in yükselişinin birçok fırsatı beraberinde getirdiğini belirtti.

"Ancak bazı zorluklar da var." diyen Stoltenberg, Çin'in dünyada ikinci büyük savunma bütçesine sahip olduğunu, NATO'nun değerlerini paylaşmadığını, insan haklarını baltaladığını, başka ülkelere "kabadayılık" yaptığını söyledi. Stoltenberg, "Çin artan biçimde bizimle sistematik rekabete girişiyor. Benzer düşünen demokrasilerin birlikte çalışması gerek çünkü değerlerimizi savunmada ortak çıkarımız var." dedi.

NATO Dışişleri Bakanlarının Çin hakkında kapsamlı bir rapor üzerinde uzlaşıya vardığını kaydeden Stoltenberg, raporda Çin'in askeri gelişimi, NATO bölgesinde artan faaliyetleri ve bunun NATO'nun mukavemetine etkisinin değerlendirildiğini aktardı.

Stoltenberg, "Son bir yılda Çin hakkındaki anlayışımızda ciddi bir değişim, NATO içinde ve ortaklarımızla görüşlerde artan şekilde yakınlaşmalar gördük. Çin'in yükselişiyle ortaya çıkan güvenliğimize yönelik sınama NATO'nun neden küresel bir yaklaşım sergilemesi gerektiğinin de cevabıdır." değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanlarına bugün ilk oturumda önce Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Finlandiya, İsveç'in dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik politikası Yüksek Temsilcisi'nin katılarak Çin'in yükselişinin ele alındığını, ardından Gürcistan ve Ukrayna dışişleri bakanlarının katıldığı oturumda Karadeniz'deki güvenlik durumunun görüşüldüğünü söyledi.

Rusya'nın yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım'da ve Karadeniz'de askeri mevcudiyetini artırdığını aktaran Stoltenberg, "NATO da karada, denizde ve havada mevcudiyetini artırarak buna karşılık vermektedir." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Taliban, Doha, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki anlaşmadan memnun - Son Dakika


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