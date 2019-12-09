Son Dakika Haberleri: NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi Kay: "Asya'nın kalbi İstanbul süreci bir fırsat"
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NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi Kay: "Asya'nın kalbi İstanbul süreci bir fırsat"

6 saat önce

NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi Nicholas Kay, Asya'nın kalbi İstanbul sürecinin tüm bölge ülkelerini buluşturan önemli bir süreç olduğunu söyledi.

NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi Kay:

NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi Nicholas Kay, Asya'nın kalbi İstanbul sürecinin tüm bölge ülkelerini buluşturan önemli bir süreç olduğunu söyledi.

Kay, "Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın kalbi İstanbul süreci bakanlar konferansında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kay, "Bölge ülkelerinin ve komşu ülkelerin Afgan liderliği ve Afganlara ait barış sürecini desteklemeleri gerçekten önemli, sürece katkıları önemli." dedi.

Sürecin NATO için de bir fırsat oluşturduğunu belirten Kay, "(Asya'nın kalbi İstanbul süreci) NATO açısından da Afganistan'a sağlam taahhütlerimizi açığa vurmak ve ayrıca bölgeye ve komşu ülkelere 'NATO'nun bütün bölgenin yararına Afganistan için çabaladığını' ispat edebilmek için bize bir fırsat. Emniyet ve istikrarın sadece Afganistan'da değil tüm Orta Asya'ya ulaştırılmasına yardımcı olduk." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kay, NATO'nun ABD-Taliban müzakerelerini de memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Afganistan, İstanbul, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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