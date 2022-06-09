NATO, Akdeniz'de Japon gemileriyle tatbikat yaptı - Son Dakika
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NATO, Akdeniz'de Japon gemileriyle tatbikat yaptı

09.06.2022 12:37
NATO, Akdeniz'de Japon gemileriyle tatbikat yaptı

NATO ülkelerine ait savaş gemileri, Akdeniz'de Japonya'ya ait gemilerle ortak tatbikat düzenledi.

NATO ülkelerine ait savaş gemileri, Akdeniz'de Japonya'ya ait gemilerle ortak tatbikat düzenledi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 (SNMG-2) bünyesindeki Türk ve İtalyan gemileri TCG Salihreis ile ITS Margottini, 6 Haziran'da Japon gemileri JS Kashima ve JS Shimakaze ile deniz tatbikatı icra etti.

Akdeniz'deki görev sırasında NATO gemilerinin personeliyle Japon gemilerinin personeli karşılıklı gemi ziyaretleri yaptı.

Japon gemilerinin komutanı Amiral Shukaku Komuta, SNMG-2'nin sancak gemisi ITS Margottini'nin komutanı Amiral Mauro Panebianco'yu JS Kashima'da ağırladı.

Tatbikat ve gemi ziyaretleri sırasında NATO ile Japon deniz kuvvetlerinin çalışmalarına ilişkin karşılıklı bilgi ve tecrübe edinme fırsatı bulunduğu bildirildi.

Tatbikattan sonra nisan sonunda ülkelerinden ayrılan Japon gemilerinin ağustosa kadar sürecek seyirlerinin devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO, Akdeniz'de Japon gemileriyle tatbikat yaptı - Son Dakika

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