Son Dakika Haberleri: NATO, Ankara - Washington hattındaki güvenlik planı restleşmesine çözüm arıyor
Son Dakika Dünya NATO, Ankara - Washington hattındaki güvenlik planı restleşmesine çözüm arıyor - Son Dakika Dünya

NATO, Ankara - Washington hattındaki güvenlik planı restleşmesine çözüm arıyor

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara - Washington hattında karşılıklı restleşmeye neden olan güvenlik planı blokajı ile ilgili değerlendirmede bulundu

NATO, Ankara - Washington hattındaki güvenlik planı restleşmesine çözüm arıyor, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara - Washington hattında karşılıklı restleşmeye neden olan güvenlik planı blokajı ile ilgili değerlendirmede bulundu.


Stoltenberg, ABD'nin YPG'nin tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması buna karşın Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri savunma planını onaylamamasına ilişkin, "Tüm müttefikleri korumak için hem planımız ve kabiliyetimiz var." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Jens Stoltenberg, Washington, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:26 
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