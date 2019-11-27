NATO, Ankara - Washington hattındaki güvenlik planı restleşmesine çözüm arıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara - Washington hattında karşılıklı restleşmeye neden olan güvenlik planı blokajı ile ilgili değerlendirmede bulundu.



Stoltenberg, ABD'nin YPG'nin tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması buna karşın Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri savunma planını onaylamamasına ilişkin, "Tüm müttefikleri korumak için hem planımız ve kabiliyetimiz var." dedi.