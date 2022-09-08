NATO Arnavutluk'a yönelik siber saldırıyı kınadı - Son Dakika
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NATO Arnavutluk'a yönelik siber saldırıyı kınadı

08.09.2022 16:36
NATO Arnavutluk'a yönelik siber saldırıyı kınadı

NATO, Arnavutluk'a yapılan siber saldırıyı kınayarak müttefiklerin bu ülkeyle dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

NATO, Arnavutluk'a yapılan siber saldırıyı kınayarak müttefiklerin bu ülkeyle dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

NATO'nun açıklamasında, Arnavutluk ve başka müttefikler tarafından yapılan ve saldırıların sorumluluğunu İran hükümetine yükleyen açıklamaların üye ülkelerce dikkate alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bir müttefikin güvenliğine zarar vermeyi ve istikrarsızlaştırmayı, vatandaşların günlük hayatlarını bozmayı amaçlayan bu tür kötü niyetli siber faaliyetleri kuvvetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

NATO'nun ve müttefiklerin siber güvenlik imkanlarını güçlendirmek için Arnavutluk'a destek verdiği belirtilen açıklamada, NATO'nun da olası siber tehditlere karşı savunmasını artırmayı sürdüreceği vurgulandı.

Arnavutluk, temmuzda dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırıların İran tarafından düzenlendiğini belirterek, bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesme kararı vermişti. İran ise Arnavutluk'un kararını kınamış ve Tahran'ı sorumlu tutan ABD ve İngiltere'nin suçlamalarını reddetmişti.

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İran, Arap Birliğinin suçlamalarını 'değersiz' olarak niteledi İran, Arap Birliğinin suçlamalarını 'değersiz' olarak niteledi NATO'dan Arnavutluk'a yönelik siber saldırılara ilişkin açıklama NATO'dan Arnavutluk'a yönelik siber saldırılara ilişkin açıklama
Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Arnavutluk'a yönelik siber saldırıyı kınadı - Son Dakika

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