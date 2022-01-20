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NATO, Arnavutluk'ta komünizm döneminden kalma hava üssünde yenileme çalışmalarını başlattı - Son Dakika

NATO, Arnavutluk'ta komünizm döneminden kalma hava üssünde yenileme çalışmalarını başlattı

20.01.2022 20:20
NATO, Arnavutluk'ta komünizm döneminden kalma hava üssünde yenileme çalışmalarını başlattı

NATO, ittifakın operasyonlarında kullanılacak Arnavutluk'taki Kuçova Hava Üssü'nün modernizasyon projesinin çalışmalarını başlattı.

NATO, ittifakın operasyonlarında kullanılacak Arnavutluk'taki Kuçova Hava Üssü'nün modernizasyon projesinin çalışmalarını başlattı.

Başkent Tiran'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki komünizmden kalma hava üssünde yapılan törene Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Savunma Bakanı Niko Peleşi ve ülkede akredite diplomatlar katıldı.

Başbakan Rama, burada yaptığı konuşmada, NATO'nun güvenlik zorlukların ele alınması için Kuçova Hava Üssü'nü seçme kararının, her ne kadar Arnavutluk'un küçük bir ülke olsa da ittifak için bir katma değer olduğunu doğruladığı anlamına geldiğini kaydetti.

NATO'nun bu kararının kendileri için çok güzel bir haber olduğunu belirten Rama, bunun ülke savunma altyapısına da bir katma değer kattığını söyledi.

Yaklaşık 46 milyon avroluk yenileme çalışmaları hava üssünün pistinin, uçuşların kontrol ve güvenliğine yönelik altyapısının, bağlantı yollarının ve diğer yardımcı araçlarının iyileştirilmesini kapsıyor.

Arnavutluk Savunma Bakanlığına göre, çalışmaların 2023 sonbaharında sona ermesi bekleniyor.

Kuçova Hava Üssü, Arnavutluk'un komünizm ile yönetildiği ve Sovyetler Birliği'nin yakın müttefiki olduğu 1950'li yıllarda inşa edildi. Ülkedeki komünist rejim 1991 yılında yıkıldı.

2009 yılından bu yana NATO üyesi olan Arnavutluk, geçen yıl çok uluslu Defender-Europe 21 askeri tatbikatına ev sahipliği yapmıştı.

NATO, Arnavutluk'ta komünizm döneminden kalma hava üssünde yenileme çalışmalarını başlattı
NATO, Arnavutluk'ta komünizm döneminden kalma hava üssünde yenileme çalışmalarını başlattı

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Togo Cumhuriyeti, Hava Üssü, Edi Rama, Tiran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO, Arnavutluk'ta komünizm döneminden kalma hava üssünde yenileme çalışmalarını başlattı - Son Dakika


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