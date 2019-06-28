Son Dakika Haberleri: NATO Askeri Komite Deniz Standardizasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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NATO Askeri Komite Deniz Standardizasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

1 saat önce

NATO Askeri Komite Deniz Standardizasyon Kurulu toplantısı, İstanbul'da yapıldı.

NATO Askeri Komite Deniz Standardizasyon Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]
NATO Askeri Komite Deniz Standardizasyon Kurulu toplantısı, İstanbul'da yapıldı.

NATO Askeri Komite Deniz Standardizasyon Kurulu (MCMSB) Toplantısı, İstanbul Yenilevent'te bulunan, Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığında yapıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
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