NATO Askeri Komite Deniz Standardizasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
1 saat önce
NATO Askeri Komite Deniz Standardizasyon Kurulu toplantısı, İstanbul'da yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
NATO Askeri Komite Deniz Standardizasyon Kurulu toplantısı, İstanbul
'da yapıldı.
NATO Askeri Komite Deniz Standardizasyon Kurulu (MCMSB) Toplantısı, İstanbul Yenilevent'te bulunan, Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığında yapıldı. - ANKARA
Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da
İmamoğlu: Atama yetkisi için kanuni haklarımızı arayacağız
Ekrem İmamoğlu'nun belediyede tek tek görüşeceği isimler belli oldu
49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu