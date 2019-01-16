Son Dakika Haberleri: NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de Sürüyor

NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de Sürüyor

41 dakika önce

? Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı bugün de sürüyor.

NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de Sürüyor, System.String[]
? Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı bugün de sürüyor.

Toplantı, NATO'ya üye 29 ülkenin genelkurmay başkanlarının katılımıyla bugün devam ediyor. Toplantıda Türkiye'yi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil ediyor. - Belçika

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:46 Kaynak: DHA

Dünya
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