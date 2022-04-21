NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer Bulgaristan'ı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

NOVO Bulgaristan ziyaretinde bulunan NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında 'kırmızı çizgi' NATO'nun dış sınırlarıdır." dedi.

Bauer Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı çok uluslu muharebe grubunun kabiliyetlerinin sergilendiği ülkenin doğusundaki Novo Selo Poligonu'nu ziyaret etti.

Bauer burada ortak çalışma, eğitim ve tatbikat yapan Bulgar ile Amerikan askerlerin tatbikatını izledi.

Amiral Bauer, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Amiral Eftim Eftimov ile katıldığı ortak basın toplantısında NATO'nun güneydoğu kanadındaki çalışmalar ile ilgili izlenimlerini aktardı.

Bulgaristan'a yaptığı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Kiril Petkov ve Savunma Bakanı Dragomir Zakov ile bir araya gelen NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer, temasları sırasında bölgesel güvenlik konuları ve Rusya saldırısının Ukrayna'ya verdiği muazzam zararları görüştüklerini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş bağlamında, Avrupa'da geçen yüzyılından bu yana "bu denli büyük bir yıkım ve göç hareketi görülmediğini" anımsatan Bauer, "NATO için yeni bir çağ başladı ve bu gelişme her zamandan daha fazla birlik içinde olmamızı gerektirir." diye konuştu.

Rusya Ukrayna savaşında NATO'nun "geçilmez" olarak belirlediği "kırmızı çizgi" ile ilgili yorum yapan Bauer, "Savaşta kırmızı çizgi, NATO'nun dış sınırları, NATO'nun toprakları. Eğer Ruslar NATO'nın sınırlarını ihlal ederse biz de yanıtımızı veririz." dedi.

"Birlik içinde olduğumuzda daha da güçlü oluyoruz ve birlikte olduğumuzda biz NATO'yuz." diyen Amiral Bauer, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya sağlayabileceği silah yardımını da değerlendirdi.

Ukrayna hükümetinin talep ettiği ihtiyaç listesinin son derece açık olduğunu belirten Bauer, şunları söyledi:

"Orada sadece silah değil, insani yardım ihtiyaç kalemleri de yer alıyor. Her bir ülke özgür bir şekilde egemen karar alarak, hangi yardımda ve iş birliğinde bulunabileceğini açıklayabilir. Her bir yardım desteği Ruslara karşı savaşta katkı sağlar."

Bulgaristan'ın Kosova'daki barış koruma çalışmalarına katılıp Batı Balkanlar'da istikrar sağlanmasına katkı verdiğini de anımsatan Bauer, Bulgaristan'ın bugünlerde de NATO himayesindeki bir askeri birliğe ev sahipliğini yaparak ortak güvenlik sistemine katkısını sürdürdüğünü kaydetti.

NATO ittifakının doğu kanadındaki caydırıcılık ve savunma yetenekleri gösterisinin yapıldığı etkinlikte, Ukrayna'daki savaş bağlamında uyarlamak için yapılan çalışmalar sergilendi.