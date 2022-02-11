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NATO: Avrupa'da silahlı çatışma riski var - Son Dakika

NATO: Avrupa'da silahlı çatışma riski var

11.02.2022 14:38
NATO: Avrupa'da silahlı çatışma riski var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresinde askeri varlığını artırdığını, Avrupa'da yeni bir silahlı çatışma riski bulunduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresinde askeri varlığını artırdığını, Avrupa'da yeni bir silahlı çatışma riski bulunduğunu söyledi.

Stoltenberg, Romanya'yı ziyaretinde Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Mihail Kogalniceanu Askeri Üssü'nde basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme veya bir çatışma riskinin ne kadar olduğuna yönelik soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Şu anda Rusya'nın Ukrayna'nın içinde ve çevresindeki yığınağını artırmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Bu nedenle Avrupa'da yeni bir silahlı çatışma konusunda gerçek bir risk bulunuyor." dedi.

Stoltenberg, bölgede Rus askerlerinin sayısının arttığını, olası bir çatışma öncesi uyarı süresinin azaldığını vurguladı. Duruma ilişkin tam bir kesinlik olmadığını kaydeden Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya tam teşekküllü işgal riski bulunduğunu ifade etti.

Stoltenberg, "Aynı zamanda başka saldırgan eylemlere ilişkin riskler de bulunuyor. Bunlar arasında Kiev'deki hükümeti devirme girişimleri, hibrit siber saldırılar ve diğer birçok Rusya saldırganlığı var." diye konuştu.

Ukrayna içinde çok sayıda Rus istihbarat görevlisi bulunduğunu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı daha önce de saldırgan eylem sergilediğini belirten Stoltenberg, tüm bu unsurların teyakkuz halinde olmayı gerektirdiğini dile getirdi.

Stoltenberg, ayrıca NATO'nun doğu kanadını son aylarda güçlendirdiklerini ve ABD, İngiltere, uçaklar, gemiler, muharip birliklerle daha da güçlendirmeye hazır olduklarını aktardı.

Stoltenberg, Avrupa'nın doğu ve güneydoğusundaki NATO mevcudiyetinin güçlendirilmesine ilişkin planların NATO Savunma Bakanlarının 16-17 Şubat'ta Brüksel'de yapacakları toplantıda ele alınacağını bildirdi.

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Jens Stoltenberg, silahlı çatışma, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO: Avrupa'da silahlı çatışma riski var - Son Dakika


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