NATO: Avrupa'nın savunması önemli ölçüde Türkiye gibi AB dışındaki ülkelerce sağlanıyor - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa'nın savunmasını kuzeyde ABD, Kanada ve İngiltere güneyde ise Türkiye gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin sağladığını belirtti.

Stoltenberg, AFP haber ajansına verdiği demeçte, Avrupa'nın savunmasının AB'nin bir süredir getirmek istediği "stratejik özerklik" arayışlarına değil, daha çok transatlantik bağlara dayandığını belirtti.

AB ülkelerinin çoğunun aynı zamanda NATO müttefiki olup AB nüfusunun yüzde 90'ının NATO ülkelerinde yaşadığını vurgulayan Stoltenberg, AB'nin savunma harcamalarını artırma çabalarından memnuniyet duyduğunu belirtti ancak özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un savunduğu "stratejik özerkliğe" şüpheyle yaklaştı.

Stoltenberg, AB'nin savunma harcamaları konusunda "Bütün bu çabaları NATO'yu tamamladığı sürece memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Avrupa'yı AB savunamaz." dedi.

AB nüfusunun yüzde 90'ının NATO ülkelerinde olmasına rağmen NATO'nun savunma harcamalarının yalnızca yüzde 20'sinin bu ülkelerden geldiğini belirten Stoltenberg, NATO'nun Rusya, Çin'in yükselişi, siber saldırılar ve uluslararası terör gibi birçok sınamayla karşı karşıya bulunduğunu aktardı.

Stoltenberg, "Tek başına Avrupa'ya da tek başına Kuzey Amerika'ya da inanmıyorum. Ben ikisinin NATO içinde stratejik dayanışmasına inanıyorum. Çünkü hiçbir ülke veya kıta, bugün karşı karşıya olduğumuz güvenlik sınamalarını tek başına yönetemez." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, coğrafi olarak kuzeyde Rusya'ya karşı ABD, Kanada ve İngiltere'nin Avrupa'yı savunduğunu, bunların hiçbirinin AB üyesi olmadığını vurguladı.

Güneydoğuda ise Suriye ve Irak ile sınırı bulunan ve yine AB üyesi olmayan Türkiye'nin NATO savunmasında çok önemli rol oynadığını söyleyen Stoltenberg, Türkiye'nin, "özellikle DEAŞ ile mücadelede aşırı derecede önemli bir ülke" olduğunun altını çizdi.