NATO: Balkanlar'da sınır değişikliğiyle ilgili spekülasyonlar istikrarı bozar - Son Dakika

NATO: Balkanlar'da sınır değişikliğiyle ilgili spekülasyonlar istikrarı bozar

28.04.2021 15:13
NATO: Balkanlar'da sınır değişikliğiyle ilgili spekülasyonlar istikrarı bozar, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği iddia edilen, Balkanlar'da sınır değişikliğiyle ilgili "resmi olmayan belgeyi" görmediğini belirterek "Sınırların değiştirilmesi hakkındaki spekülasyonlar belirsizliğe...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği iddia edilen, Balkanlar'da sınır değişikliğiyle ilgili "resmi olmayan belgeyi" görmediğini belirterek "Sınırların değiştirilmesi hakkındaki spekülasyonlar belirsizliğe katkı yapar ve bölgede istikrarsızlık riskine neden olur." dedi.

Stoltenberg ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Brüksel'deki NATO karargahında yaptıkları görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Slovenya'nın hazırladığı ileri sürülen resmi olmayan belge (non-paper) hakkındaki soruyu yanıtlayan Stoltenberg, belge hakkındaki haberleri gördüğünü ifade etti. Stoltenberg, "Görmediğim bir belge hakkında yorum yapamam. Önemli olan şudur; sınırların değiştirilmesi hakkındaki spekülasyonlar belirsizliğe katkı yapar ve bölgede istikrarsızlık riskine neden olur. Bununla ilgili herhangi bir spekülasyonun faydası olamaz. NATO için önemli olan Batı Balkanlar'daki güvenlik ve istikrardır. Bu, hem bölgenin hem de Avrupa'nın güvenliği için önemlidir. NATO bölgenin istikrarını farklı şekillerde desteklemektedir." diye konuştu.

Stoltenberg, NATO'nun bölgedeki üyeleri ve ortaklarıyla istikrar için çalışmayı sürdüreceğini vurgulayarak "Yapıcı diyalog ve uluslararası anlamda tanınan sınırlara saygı gösterilmesi, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için en iyi yoldur." değerlendirmesini yaptı.

Pendarovski: "Bunu yazanlar kendi fikirlerinden utanmaktadır"

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ise Balkanlar'daki sınır değişikliğiyle ilgili fikirleri "son derece tehlikeli" olarak değerlendirdi.

Pendarovski, AB ülkeleri ve NATO üyelerinin liderleriyle yaptığı görüşmeleri hatırlatarak "Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hiç kimse ama hiç kimse bu tür belgeleri desteklememektedir. Bunları yazanların kamuoyunda açık şekilde bilinmemesi de kendilerinin bile bu fikirlerden utandığının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

"Sadece kendi ülkelerinin vatandaşlarının ulusal çıkarlarını desteklemeyi bile beceremeyen kişiler bu tür belgeler oluşturur." diyen Pendarovski, belgeyi hazırlayanların, insanların etnik temele göre bölündüğünde refahın geleceğini zanneden kişiler olduğunu söyledi.

Balkan ülkelerindeki medya kuruluşlarının haberlerinde içeriği yayımlanan belgede, Bosna Hersek'in parçalanması, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sırbistan'a bağlanması ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesi maddelerinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

İngilizce olarak "Batı Balkanlar-Daha İleriye" başlığıyla hazırlanan belgenin, Slovenya'nın resmi tutumu olmadığı ifade edilmiş, eski Yugoslavya'nın karşılaştığı sorunlara bir "çözüm" olduğu ileri sürülmüştü.

Bosna Hersek'in AB üyeliğinin reddedilmesi gerektiği vurgulanan belgede, Türkiye'nin bölgedeki boşluktan faydalandığı iddia edilirken özellikle Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da son derece etkili olduğu maddesi yer almıştı.

Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği, Charles Michel, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO: Balkanlar'da sınır değişikliğiyle ilgili spekülasyonlar istikrarı bozar - Son Dakika


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