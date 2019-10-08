Son Dakika Haberleri: NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı
Son Dakika 3. Sayfa NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

1 saat önce

NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştıBURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında NATO boru hattı delindi.

NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında NATO boru hattı delindi. Ekipler sızıntıyı engellemek için saatlerce çalıştı.

Olay merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. NATO'nun İzmir- Eskişehir uçak akaryakıt hattının geçtiği bölgede hafriyat kazısı yapılırken, iş makinesi yanlışlıkla boruyu patlattı. Boruda meydana gelen delikten sızıntı başladı. Durumu fark eden işçiler olayı hemen polise ve itfaiyeye bildirdi. Hattın NATO'ya ait olduğu ortaya çıktı. Kısa süre sonra olay yerine itfaiye ekipleri sızıntıyı durdurmaya çalışırken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik tedbiri aldı. Sızıntı saatler süren çalışmalar neticesinde durdurulabilirken, polis ekipleri güvenlik nöbetine devam etti.

NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:25 Kaynak: İHA
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