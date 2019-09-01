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NATO boru hattında sızıntı paniği

4 saat önce

NATO boru hattında sızıntı paniği -Balıkesir ve Eskişehir'den gelen ekipler sabaha kadar çalıştıBURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında NATO boru hattı delindi.

NATO boru hattında sızıntı paniği

- Balıkesir ve Eskişehir'den gelen ekipler sabaha kadar çalıştı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında NATO boru hattı delindi. Sızıntı yaşanan boru hattı için Bandırma ve Eskişehir'den gelen ekipler sızıntıyı engellemek için sabaha kadar çalıştı.

Olay merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. NATO'nun İzmir-Eskişehir uçak akaryakıt hattının geçtiği bölgede alt yapı çalışmaları yapılırken, iş makinesi yanlışlıkla boruyu patlattı. Boruda meydana gelen delikten sızıntı başladı. Durumu fark eden işçiler olayı hemen polise ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri hattın NATO'ya ait olduğunu tespit edince yetkilileri bilgilendirdi. Söz konusu sızıntıyı engellemek ve hattı yenilemek için Bandırma ve Eskişehir'den ekiplere bilgi verildi. Gelen ekipler borudaki akaryakıtı tankerlere boşaltarak tamir işlemleri için hazırlıklara başladı. Ekipler sabah saatlerine kadar boru hattının tamir edilmesi için ter döktü.

Öte yandan boru hattını delen iş makinesinin operatörünün de ifadesi alındı. Operatörün ifadesinde "Alt yapı çalışması yapıyorduk. Bir anda kepçe sert bir cisme çarptı ve çarpmanın hemen ardından bir anda akaryakıt aktığını fark ettim. Orada bir boru hattı olduğuyla ilgili bilgim yoktu. Bize önceden bilgi verilmemişti. Kasıtlı olarak yapmadım" dediği öğrenildi.

Balıkesir, Eskişehir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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