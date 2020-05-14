NATO boru hattından akaryakıt çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'dan geçen NATO petrol boru hattına dışarıdan müdahale ederek kelepçe ve vana ekleyip, akaryakıt çaldığı tespit edilen 3 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi aranıyor.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesinden geçen NATO petrol boru hattının petrol basıncında düşüş yaşanınca görevli personel jandarmaya bildirdi. Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kontrollerde, boru hattına kelepçe ve vana eklenerek akaryakıt çalındığı tespit edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yürütülen ortak operasyonda, akaryakıt çalmakta kullanılan kelepçe ve hortumlar üzerinde yapılan detaylı araştırmalar neticesinde, malzemeleri üreten İstanbul'daki firmaya ulaşıldı.

Firmanın, hırsızlıkta kullanılan malzemeleri, İzmir 'in Torbalı ilçesindeki bir toptancı firmasına sattığı belirlendi. Torbalı'daki firmayla iletişime geçen ekipler, malzemelerin T.D. tarafından satın alındığını tespit etti. T.D.'nin üzerine kayıtlı kamyonetle 17 Nisan tarihinde, yanındaki 2 kişiyle İzmir'den, Afyonkarahisar'a geldiği, 10 gün sonra da kent merkezinden bölgeye giderek hırsızlık olayını gerçekleştirip, ardından da yeniden İzmir'e döndüğü saptandı.

JASAT ekipleri tarafından şüphelilerin kimlik ve adres tespiti yapıldı. 6 Mayıs günü İzmir'de düzenlenen baskında şüphelilerden B.K. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. B.K. İzmir'den Afyonkarahisar'a getirildi. Olaya karışan T.D. ve R.T. isimli şüphelileri arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.