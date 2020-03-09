NATO, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Korona tespit edildiğini duyurdu. - Son Dakika
Son Dakika Güncel NATO, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Korona tespit edildiğini duyurdu. - Son Dakika

NATO, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Korona tespit edildiğini duyurdu.

6 saat önce

NATO, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Korona tespit edildiğini duyurdu.

NATO, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Korona tespit edildiğini duyurdu., System.String[]

NATO, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Korona tespit edildiğini duyurdu. - BRÜKSEL

Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:20 Kaynak: İHA
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