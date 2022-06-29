NATO çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti grubu komutası İspanya'dan, Türkiye'ye geçti - Son Dakika
Üye Girişi

NATO çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti grubu komutası İspanya'dan, Türkiye'ye geçti

29.06.2022 20:11

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası düzenlenen törenle bir yıl süreyle Türkiye'ye devredildi.

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası düzenlenen törenle bir yıl süreyle Türkiye'ye devredildi.

Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda NATO çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti grubu 441.04 komuta görevi değişim töreni gerçekleşti. NATO'nun mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti görev grubu 441.04'ün komutası Türkiye'ye geçti. Planlı faaliyetler çerçevesinde NATO üyesi ülkelerin ev sahipliğinde icra edilecek mayın harbi tatbikatlarına iştirak edilecek ve kıyıdaş ülkeler ile ikili deniz eğitimleri gerçekleştirilecek. Törende, NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 Komutanı Albay Yusuf Karagülle görevi devralırken, SNMCMG-2 Komodorunun forsu Sancak Gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş'a bando eşliğinde toka edildi. NATO'nun mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti görev grubu 441.04 ün komutası 29 Haziran 2022 tarihinden 1 Temmuz 2023 tarihine kadar Türk Deniz kuvvetleri komutanlığı tarafından icra edilecek.

SNMCMG2 Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karagülle, bu görevi devraldıkları için gurur duyduğunu belirterek "Görev Grubu 441.04 olan SNMCMG2'yi komuta etme fırsatı ikinci kez yaşıyorum. SNMCMG2 sürecinde ittifak birlikleri ile sürekli ve tam entegre bir şekilde tatbikatlar ve gerçekler dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri gerçekleştirmek için hazırız. MCM özelliklerine ek olarak SNMCMG2; İttifak varlığını kurar, dayanışmayı gösterir, üye, ortak ve yabancılara rutin liman ziyaretleri yapar. NATO ülkeleri ve onlara çeşitli deniz askeri yetenekleri sağlar. Türk Komutanlığı döneminde farklı MCM Gemileri Belçika, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Romanya gibi müttefikler SNMCMG2'de farklı dönemlerde yer alacak ve NATO'nun ittifak ve dayanışmasını geliştirmek için Akdeniz ve ayrıca Karadeniz bu bölgelerde hazır yüksek eğitimli ve yetenekli üyelerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. NATO ve NATO dışı liman ziyaretlerinin yanı sıra tatbikatlara katılacağız. Bu tür tatbikatları düzenli olarak yürütmenin toplu olarak eğitilmiş ve birlikte çalışabilirlik yeteneği ile Amiral Gemisi personelimin ve mürettebatımın profesyonelliğine ve bağlılığına inanıyorum" dedi.

NATO Deniz Komutanlığı Temsilcisi Pihilppe Manderlier'de törende yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin bu görevi başarı ile tamamlayacaklarına inancım ve güvenim yerindedir" diyerek Albay Karagülle ve komutasına başarı dileklerini iletti. Törenin kapanış konuşmasını yapan Harp Filosu Komutanı Tüm Amiral Yalçın Payal, "Türkiye, çekirdek üye olarak NATO misyon ve operasyonlarına büyük bir istekle katkıda bulunmuş ve sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir. Bu taahhüdümüzün açık bir göstergesi olarak, Daimi Deniz Kuvvetlerini sürekli olarak desteklemekte, birlik sağlamaktadır. Türkiye'nin NATO görev ve operasyonlarına verdiği sürekli desteğin bir başka göstergesi olarak, beşinci Yüksek Hazırlık Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Karargahı olan TURMARFOR'un, başlangıcından itibaren NATO Mukabele Kuvvetleri Deniz Komutanlığı rolünü alacağını hatırlatmak isterim. Bu üst düzey deniz karargahının konuşlandırılması Türkiye'nin NATO'ya katkılarını bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Türkiye'nin komuta dönemindeki tüm görevlerin, komutanın, personelinin ve mürettebatın bilgi birikimi, profesyonelliği ve özverisi ile büyük bir başarı ile yürütüleceğine inancım tamdır" sözlerine yer verdi.

SNMCMG-2'nin Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karagülle ve beraberindeki heyet, tören sonrası gemilerin komuta ekipleri ile fotoğraf çektirdi.

(Güldemet Kızıl/İHA)

YORUMLAR
500
NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti Son dakika... NATO, yüksek hazırlıklı kuvvetin asker sayısını 300 binin üzerine çıkaracak Son dakika... NATO, yüksek hazırlıklı kuvvetin asker sayısını 300 binin üzerine çıkaracak
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa NATO çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti grubu komutası İspanya'dan, Türkiye'ye geçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 03:11:33. #1.12#
SON DAKİKA: NATO çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti grubu komutası İspanya'dan, Türkiye'ye geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement