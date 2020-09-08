NATO'da Doğu Akdeniz toplantısı - Son Dakika

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül 2020 tarihine ertelendi.

(İHA)