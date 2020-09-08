NATO'da Doğu Akdeniz toplantısı - Son Dakika

NATO'da Doğu Akdeniz toplantısı
MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı,...
MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül 2020 tarihine ertelendi.
(İHA)
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