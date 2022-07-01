NATO'da dörtlü zirvenin şifreleri; Türkiye neden tutum değiştirdi?

NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metnine ilişkin konuşan Türkiye'nin eski NATO Daimi Temsilcisi Fatih Ceylan her anlaşma metninde olduğu gibi bu metinde de yapıcı muğlaklık içeren ifadeler olduğunu söyleyerek, "İmzalanan mutabakat metni İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin önünü açmıştır. Türkiye'nin bu süreci takip etmesi ve verilen tahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemesi gerekiyor" dedi.