NATO'da dörtlü zirvenin şifreleri; Türkiye neden tutum değiştirdi? - Son Dakika
Üye Girişi

NATO'da dörtlü zirvenin şifreleri; Türkiye neden tutum değiştirdi?

01.07.2022 09:44

NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metnine ilişkin konuşan Türkiye'nin eski NATO Daimi Temsilcisi Fatih Ceylan her anlaşma metninde olduğu gibi bu metinde de yapıcı muğlaklık içeren ifadeler olduğunu söyleyerek, "İmzalanan mutabakat metni İsveç...

NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metnine ilişkin konuşan Türkiye'nin eski NATO Daimi Temsilcisi Fatih Ceylan her anlaşma metninde olduğu gibi bu metinde de yapıcı muğlaklık içeren ifadeler olduğunu söyleyerek, "İmzalanan mutabakat metni İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin önünü açmıştır. Türkiye'nin bu süreci takip etmesi ve verilen tahhütlerin  yerine getirilip getirilmediğini izlemesi gerekiyor" dedi.

YORUMLAR
500
İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakatta dikkat çeken 9. madde! NATO ülkeleri, teröristlere dar gelecek İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakatta dikkat çeken 9. madde! NATO ülkeleri, teröristlere dar gelecek Madrid zirvesinde gözden kaçanlar ve ters köşeler Madrid zirvesinde gözden kaçanlar ve ters köşeler
Kaynak: DailyMotion.com

Fatih Ceylan, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Komik - İlginç, Son Dakika

Son Dakika Komik - İlginç NATO'da dörtlü zirvenin şifreleri; Türkiye neden tutum değiştirdi? - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
00:47 Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti! 550 bin yararlanabilecek
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
00:29 MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 09:49:41. #1.11#
SON DAKİKA: NATO'da dörtlü zirvenin şifreleri; Türkiye neden tutum değiştirdi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement