NATO'da Ukrayna Destek Temas Grubu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

NATO'da Ukrayna Destek Temas Grubu Toplantısı yapıldı

15.06.2022 19:51
NATO'da Ukrayna Destek Temas Grubu Toplantısı yapıldı

ABD öncülüğündeki Ukrayna Destek Temas Grubu, NATO'da yapılan toplantıda Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

ABD öncülüğündeki Ukrayna Destek Temas Grubu, NATO'da yapılan toplantıda Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO karargahında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda 45 ülke temsil edildi.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da katıldı. Toplantıda Ukrayna'nın acil askeri malzeme ihtiyacının neler olduğu görüşüldü.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, müttefik ülkelerin Ukrayna'ya yeni destek açıklamalarından memnuniyet duyduğunu, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya ağır silahlar ve uzun menzilli sistemler dahil olmak üzere askeri malzeme sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Stoltenberg, 28-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO Zirvesinde müttefiklerin Ukrayna'ya kapsamlı bir yardım paketi üzerinde anlaşacağını aktardı.

Ukrayna Destek Temas Grubu, Ukrayna'ya verilecek desteğin koordine edilmesi için daha önce iki kez bir araya gelmişti.

YORUMLAR
500
ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Lloyd Austin, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'da Ukrayna Destek Temas Grubu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:07:33. #1.13#
SON DAKİKA: NATO'da Ukrayna Destek Temas Grubu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement