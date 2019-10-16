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NATO'da üst düzey görev değişimi

1 saat önce

NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, görevi Rumen Mircea Geoana'ya devretti.

NATO'da üst düzey görev değişimi, System.String[]

NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, görevi Rumen Mircea Geoana'ya devretti.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üç yıldır NATO Genel Sekreter Vekilliği görevini üstlenen ABD'li Rose Gottemoeller'e karargahta son günü için veda toplantısı düzenlendi.

NATO'nun ilk kadın Genel Sekreter Vekili olan Gottemoeller'in görevini yarından itibaren Geoana üstlenecek.

Daha önce Romanya Dışişleri Bakanı, Senato Başkanlığı ve Romanya'nın ABD Büyükelçiliği görevlerini yürüten Geoana, NATO'nun ilk Doğu Avrupalı Genel Sekreter Vekili olacak.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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