NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığını Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a hatırlattığını bildirdi.

Stoltenberg ve Sarkisyan, Brüksel'deki NATO karargahında görüşmelerinden sonra basına açıklama yaptı.

Stoltenberg, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanına NATO'nun bu çatışmanın parçası olmadığını hatırlattım. Azerbaycan da Ermenistan da 25 yıldan fazla süredir NATO'nun değerli ortaklarıdır." dedi.

NATO'nun ateşkesin ihlal edilmesi nedeniyle endişeli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, anlaşmazlıkların bitmesi, acıların dinmesi ve barışçıl bir çözümün bulunmasının önemine vurgu yaptı. Stoltenberg, taraflara itidal ve ateşkese uyulması çağrısında bulunarak gerginliğin bir an önce düşürülmesini istediklerini aktardı.

Stoltenberg, "Sivillerin hedef alınması kabul edilemez ve derhal durmalı. Herkes kalıcı bir siyasi çözüm için çalışmalı. Ermenistan ve Azerbaycan müzakerelere devam etmeli." diye konuştu.

Stoltenberg ayrıca Ermenistan'a Afganistan'da olduğu gibi NATO'nun misyonlarına ve operasyonlarına yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

Sarkisyan ise "sivillerin hedef alınmasını kabul edilemez bulduğunu" söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediğini söyleyen Sarkisyan, Türkiye'nin desteğini kesmesi halinde sorunun çözüleceğini ileri sürdü.