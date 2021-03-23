NATO: "Daha tehlikeli ve rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz" - Son Dakika

NATO: "Daha tehlikeli ve rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz"

23.03.2021 00:57
NATO:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Daha tehlikeli ve rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz" ve "Rusya, yurtdışında saldırgan davranış modeli sergiliyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Daha tehlikeli ve rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz" ve " Rusya, yurtdışında saldırgan davranış modeli sergiliyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında başını toplantısı düzenledi. Stoltenberg, transatlantik ilişkilerde yeni bir sayfa açma fırsatı olduğunu ve bakanların ittifakı uyarlamak için NATO 2030 girişimi hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını açıkladı. Stoltenberg, "Gelecek için daha güçlü bir İttifak kurmak için cesur ve hırslı olmalıyız. Çünkü zorlukların sınır tanımadığı, daha tehlikeli ve rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

NATO 2030'da terörle mücadele, siber güvenlik, Çin ve Rusya ile rekabet ve iklim değişikliği gibi konuların ele alınacağını ifade eden Stoltenberg, "NATO 2030'da Çin ve Rusya gibi otoriter güçler tarafından meydan okunan kurallara dayalı düzeni korumakla ilgili konular görüşülecek" ifadelerini kullandı.

NATO-Rusya ilişkisi

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in yanı sıra NATO'nun AB Yüksek Temsilcisi ve Rusya ile ilişkilerinin ele alınacağını belirterek, "Rusya, ülkesinde barışçıl muhalifleri bastırmaya devam ediyor ve yurtdışında saldırgan davranış modeli sergiliyor. Bir İttifak olarak, Rusya'ya yönelik çift yönlü yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

NATO'nun Afganistan'da askeri varlığı

NATO'nun Afganistan'daki durumla ilgili istişarelere devam edeceğini kaydeden Stoltenberg, "Bakanlar, Afganistan'daki durumla ilgili askeri varlığımız ile ilgili ve sonraki adımları istişare edecek" dedi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya destek

Bakanların NATO'nun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kilit ortaklara karşı desteğini değerlendireceklerini belirten Stoltenberg, "NATO'nun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ortaklarla çalışması, uluslararası terörizme karşı mücadelede bir katkıdır. Bakanlar, Irak, Ürdün ve Tunus gibi kilit ortaklar için verdiğimiz desteği değerlendirecek ve neler yapabileceği hakkında görüşecek" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Jens Stoltenberg, Kuzey Afrika, Afganistan, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika NATO: 'Daha tehlikeli ve rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz' - Son Dakika


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