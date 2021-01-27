NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GEDİZ firkateyni geçiş eğitimi icra etti - Son Dakika

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GEDİZ firkateyni geçiş eğitimi icra etti
27.01.2021 18:07
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GEDİZ firkateyninin dün geçiş eğitimi icra ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GEDİZ firkateyninin dün geçiş eğitimi icra ettiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İspanyol ESPS CRİSTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP firkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile TCG GEDİZ firkateynimiz 26 Ocak'ta geçiş eğitimi (PASSEX) icra etti." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda geçiş eğitimine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Son Dakika Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki buzlar eridi Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme IMF'den ekonomik toparlanma için "destek" vurgusu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı