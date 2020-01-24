NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Fantoni Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Fantoni Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Fantoni Mersin'de ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı İtalyan Tuğamiral Paolo Fantoni, Mersin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Fantoni Mersin'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı İtalyan Tuğamiral Paolo Fantoni, Mersin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su ile bir araya gelen Fantoni'ye, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe eşlik etti.

Sonrasında Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Tuğamiral Fantoni, Başkan Vahap Seçer ile görüştü.

Seçer, konuğuna caretta caretta kaplumbağalarının denizle buluşmasını resmeden tablo hediye etti. Fantoni de Seçer'e plaket verdi.

Ali ihsan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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