NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Fantoni Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Fantoni Mersin'de ziyaretlerde bulundu
6 saat önce
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı İtalyan Tuğamiral Paolo Fantoni, Mersin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:18 Kaynak: AA
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı İtalyan Tuğamiral Paolo Fantoni, Mersin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su ile bir araya gelen Fantoni'ye, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe eşlik etti.
Sonrasında Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Tuğamiral Fantoni, Başkan Vahap Seçer ile görüştü.
Seçer, konuğuna caretta caretta kaplumbağalarının denizle buluşmasını resmeden tablo hediye etti. Fantoni de Seçer'e plaket verdi.
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