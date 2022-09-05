NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 (SNMG2)'de görevli Türk Donanması'na ait TCG Kemalreis (F-247) fırkateyni, İsrail'in Hayfa limanına demirledi. TCG Kemalreis fırkateyni, 3-6 Eylül 2022 tarihleri arasında Hayfa limanını ziyaret ediyor.
Kaynak: AA
TCG Kemalreis, İsrail, Eylül, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › TCG KEMALREİS Firkateyni İsrail'de - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.