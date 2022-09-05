TCG KEMALREİS Firkateyni İsrail'de - Son Dakika
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TCG KEMALREİS Firkateyni İsrail'de

05.09.2022 20:28

NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 (SNMG2)'de görevli Türk Donanması'na ait TCG Kemalreis (F-247) fırkateyni, İsrail'in Hayfa limanına demirledi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 (SNMG2)'de görevli Türk Donanması'na ait TCG Kemalreis (F-247) fırkateyni, İsrail'in Hayfa limanına demirledi. TCG Kemalreis fırkateyni, 3-6 Eylül 2022 tarihleri arasında Hayfa limanını ziyaret ediyor.

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Kaynak: AA

TCG Kemalreis, İsrail, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCG KEMALREİS Firkateyni İsrail'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCG KEMALREİS Firkateyni İsrail'de - Son Dakika
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