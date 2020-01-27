NATO Daimi Deniz Görev Grubu Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimi'ni tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel NATO Daimi Deniz Görev Grubu Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimi'ni tamamladı - Son Dakika

NATO Daimi Deniz Görev Grubu Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimi'ni tamamladı

20 dakika önce

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de bulunan TCG ORUÇREİS fırkateyni ve İtalyan ITS CARABINIERE fırkateyni ile Akdeniz Kalkanı Harekatına iştirak eden TCG BURGAZADA Korveti ve TCG MIZRAK hücumbotu arasında Doğu Akdeniz'de "Geçiş Eğitimleri" icra edildi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimi'ni tamamladı, System.String[]

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de bulunan TCG ORUÇREİS fırkateyni ve İtalyan ITS CARABINIERE fırkateyni ile Akdeniz Kalkanı Harekatına iştirak eden TCG BURGAZADA Korveti ve TCG MIZRAK hücumbotu arasında Doğu Akdeniz'de "Geçiş Eğitimleri" icra edildi.


Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) bulunan TCG ORUÇREİS fırkateyni ve İtalyan ITS CARABINIERE fırkateyni ile Akdeniz Kalkanı Harekatına iştirak eden TCG BURGAZADA Korveti ve TCG MIZRAK hücumbotu arasında 26 Ocak 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de "Geçiş Eğitimleri" icra edildiğini bildirdi.


Ayrıca açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMG-2), 26 Ocak - 07 Şubat 2020 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de denizde durumsal farkındalık eğitimleri icra edeceği belirtildi.


Türkiye'nin, 29 NATO üyesi içerisinde NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri-2'ye (SNMCMG-2) en fazla katkı veren ikinci devlet konumunda olduğu aktarılan açıklamada, NATO'nun Akdeniz'de icra ettiği Deniz Muhafızı Harekatına en fazla katkı sağlayan devlet konumunda olan Türkiye'nin, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de müttefik ülkelerin donanmalarına Aksaz ve Mersin Limanları başta olmak üzere liman kolaylığı desteği sağladığı kaydedildi. - ANKARA

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depremiyle ilgili 3 bakanın yaptığı basın toplantısına Murat Kurum'un sitemi damga vurdu
Elazığ'da deprem sonrası enkaz bir binanın çökme anı kameralara yansıdı Depremde elini tutamadığı için oğlu ölen baba, kızının elini bir an olsun bırakmadı AFAD'dan gazeteci Akinan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddialarına yalanlama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 13:14:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NATO Daimi Deniz Görev Grubu Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimi'ni tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]