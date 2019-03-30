Son Dakika Haberleri: NATO Daimi Deniz Görev Grubu Gemi Komutanlarından Vali Ustaoğlu'na Ziyaret

NATO Daimi Deniz Görev Grubu Gemi Komutanlarından Vali Ustaoğlu'na Ziyaret

52 dakika önce

TCG Yıldırım Fırkateyni eşliğinde NATO Daimi Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Trabzon Limanı'na demirleyen askeri gemilerin komutanları SNMG-2 Grup Komutanı Tuğamiral Boudewijn Boots, SNMG-2 Kurmay Başkanı Albay Juan Alanso ve beraberinde Trabzon Deniz Komutanı Dz.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu Gemi Komutanlarından Vali Ustaoğlu'na Ziyaret, System.String[]
TCG Yıldırım Fırkateyni eşliğinde NATO Daimi Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Trabzon Limanı'na demirleyen askeri gemilerin komutanları SNMG-2 Grup Komutanı Tuğamiral Boudewijn Boots, SNMG-2 Kurmay Başkanı Albay Juan Alanso ve beraberinde Trabzon Deniz Komutanı Dz. Albay Bünyamin Dayıoğlu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Komutanları makamında ağırlayan Vali Ustaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "NATO faaliyeti olarak gerçekleşen bu ziyaretin; ülkemizin hak ve menfaatleri ile Trabzonumuzun tanıtımı açısından faydalı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Tarihi ve doğal güzellikleriyle Trabzon çok güzel bir şehir. Burada kaldığınız süre içerisinde bu güzellikleri yakından görme fırsatı bulacaksınız. İlimize yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:52 Kaynak: İHA

Trabzon, 3. Sayfa
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