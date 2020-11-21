NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsuru gemiler Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsuru gemiler Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirdi
21.11.2020 16:20
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsuru Yunanistan, İtalya ve Fransa Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsuru Yunanistan, İtalya ve Fransa Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsuru Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait HS ALIAKMON-470, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ITS ALGHERO-5556 ve Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS ORION-645 ile TCG EDREMİT M-261 Nara/ÇANAKKALE liman ziyareti icra ediyor" denildi. - ANKARA
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