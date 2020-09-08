NATO'daki Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı ertelendi - Son Dakika

NATO'daki Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı ertelendi
NATO Karargahı'nda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usulleri'nin (çatışmayı önleme tedbirleri) görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı'nca 10 Eylül'e ertelendi.
NATO Karargahı'nda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usulleri'nin (çatışmayı önleme tedbirleri) görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı'nca 10 Eylül'e ertelendi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan görüşme ertelendi. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' görüşüleceği söz konusu toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül 2020 tarihine ertelendi. Söz konusu ertelemenin NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından talep edildiği özellikle vurgulandı.
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