NATO'dan 70 saniyede 70 yıl videosu - Son Dakika
Son Dakika Dünya NATO'dan 70 saniyede 70 yıl videosu - Son Dakika Dünya

NATO'dan 70 saniyede 70 yıl videosu

6 saat önce

? Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) kuruluşunun 70'inci yılı nedeniyle 70 yılı anladan 70 saniyelik bir video yayınladı.

NATO'dan 70 saniyede 70 yıl videosu, System.String[]
? Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) kuruluşunun 70'inci yılı nedeniyle 70 yılı anladan 70 saniyelik bir video yayınladı.

4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından kurulan NATO farklı zamanlarda ve dönemlerde başka ülkelerinde katılmasıyla üye sayısını 29'a çıkardı. Türkiye'nin 1952 yılında katıldığı NATO, 70'inci yılına özel 70 saniyelik bir derleme video yayınladı. Video ile yayınlanan açıklamada '70 yıl boyunca Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağ NATO'yu tarihin en güçlü ittifakı' yaptığı belirtildi. Açıklamada ayrıca dünyanın değiştiği ve NATO'nun da dünyayla birlikte değiştiği ifade edildi.


- Belçika
Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:11 Kaynak: DHA
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