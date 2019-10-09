Son Dakika Haberleri: NATO'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklama: IŞİD'e karşı kazandıklarımızı tehlikeye atmamalı
Son Dakika Dünya NATO'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklama: IŞİD'e karşı kazandıklarımızı tehlikeye atmamalı

NATO'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklama: IŞİD'e karşı kazandıklarımızı tehlikeye atmamalı

1 saat önce

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonuyla ilgili endişelerini dile getiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, orantılı ve hesaplı adımlar atacağı yönünde Türkiye'ye güvendiği söyledi.

NATO'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklama: IŞİD'e karşı kazandıklarımızı tehlikeye atmamalı, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonuyla ilgili açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, orantılı ve hesaplı adımlar atacağı yönünde Türkiye'ye güvendiğini söyledi.


'Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olacağını duyuran Stoltenberg, konuya ilişkin endişelerini dile getirdi.

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Jens Stoltenberg, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:36 
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