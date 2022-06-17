NATO'dan Bayraktar Kızılelma'ya büyük ilgi!

Baykar, bir yandan Bayraktar TB3 ve Kızılelma çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da Akıncı için yeni nesil güdümlü mühimmatların entegrasyonu üzerinde çalışıyor. Hatta bu doğrultuda başarılı bir test atışı da yapıldı. Bugün ise bir grup NATO yetkilisi Bayraktar Kızılelma başta olmak üzere İHA, SİHA ve TİHA modellerini görmek için bir ziyaret gerçekleştirdi.

NATO yetkilileri Bayraktar Kızılelma SİHA'yı inceledi!

NATO yetkilileri, bugün Baykar'a yaptıkları ziyarette Bayraktar Kızılelma yani MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) başta olmak üzere, Akıncı TİHA ve TB2 SİHA modellerini inceledi. Tabii yalnızca Avrupa'nın değil, tüm dünyanın gözü Kızılelma'nın üzerinde.

Çünkü Kızılelma, selefleri TB2 ve Akıncı başta olmak üzere tüm İHA, SİHA ve TİHA platformlarından ayrılıyor. Zira teknik ve tasarımsal özelliklerine baktığımızda aslında karşımızda insansız bir savaş uçağı yer alıyor.

Bayraktar KIZILELMA, F-16 ve F-35'in yerini alabilecek mi?

Tabii NATO bünyesinde yer alan birçok ülke insansız hava araçları üzerinde çalışıyor. Hatta TB2'ye alternatif ve aktif kullanımda yer alan SİHA'lar mevcut. Fakat MİUS kavramı, 5. nesil savaş uçaklarının bir adım ötesi anlamına geliyor.

Türkiye her ne kadar şu anda kendi jet eğitim ve savaş uçağı modellerini geliştirse de tamamen insansız ve otonom özellikleri bulunan bu araçlar önümüzdeki 100 yılın tek lideri olacak. Öyle ki jet uçaklardan insan faktörünü elimine ettiğimiz zaman gerçek potansiyelleri ortaya çıkıyor. Buna çok daha keskin manevralar ve yüksek süratler örnek olabilir.

Fakat bu tip sistemlerin gelişimi, teknoloji ile doğru orantılı olarak ilerliyor. Örneğin Tesla'nın otonom araçları bile hala tam olarak trafiğe çıkmaya hazır değil. Bu tip bir insansız jet uçağın ise savaş alanında yüzlerce, belki de binlerce hedefi ve dostu ayırt etmesi, kendi başına yol alması ve görev gerçekleştirmesi için oldukça sağlam bir altyapı çalışması gerekiyor.

Dolayısıyla Bayraktar Kızılelma'nın önümüzdeki 20 yıl içerisinde çok farklı yerlere evrildiğini göreceğiz. Hatta NATO gibi projeye ilgisi yüksek olan ittifaklar ve kuruluşların da katkısı ile beklenenden daha hızlı bir yol alınabilir.

Baykar resmi hesabından yapılan açıklamada ise şunlar söylendi:

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu'nu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladık. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, sınıfında dünya lideri olan İHA'larımızı ve #MilliTeknolojiHamlesi'ni anlattık.

Bayraktar KIZILELMA özellikleri:

Uçuş süresi/ Havada kalış süresi: 5 saat

Maksimum kalkış ağırlığı: 6 ton

Operasyonel irtifa: 35 bin feet

Görev yarı çapı: 500 NM (deniz mili)/ 900+ km

Seyir hızı: 0.6 Mach (gelecekte 0.8+ Mach ve 1.2+ Mach hızlara çıkabilir)

Faydalı yük kapasitesi: 1500 kg (dahili silah istasyonları ile)

Yüksek manevra kabiliyeti

Otomatik iniş ve kalkış- seyir

Düşük radar izi

SATCOM haberleşme

Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış

AESA radarı ile uyumlu

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