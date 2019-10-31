Son Dakika Haberleri: NATO'dan elektro manyetik savunma tatbikatı
Son Dakika Güncel NATO'dan elektro manyetik savunma tatbikatı

NATO'dan elektro manyetik savunma tatbikatı

6 saat önce

Türkiye dahil 13 NATO üyesi, İngiltere'de elektromanyetik sistemleri kullanarak hava ve füze savunma tatbikatı gerçekleştiriyor.

NATO'dan elektro manyetik savunma tatbikatı, System.String[]

Türkiye dahil 13 NATO üyesi, İngiltere'de elektromanyetik sistemleri kullanarak hava ve füze savunma tatbikatı gerçekleştiriyor.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, 6 gün sürecek Donanma Elektro Manyetik Operasyonları (NEMO 19) adlı tatbikatta, müttefik ülkelerin donanmaları, son elektronik savunma sistemlerini kullanarak gemisavar ve hipersonik füzelere karşı kendilerini nasıl savunabileceklerini test edecek.

Tatbikatın bir parçası olarak, müttefikler, yeni nesil savunma sistemlerini kullanarak, düşman füzelerine elektronik olarak müdahale etmeye veya onları hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışacak.

NEMO 19'da ayrıca, gemilerin düşman radar ve füzelerine görünürlüğünü azaltmak için kızılötesi ve radar ölçümleri de yapılacak. Veri bağlantısına elektronik müdahale edilmesi durumunda gemiler arasındaki taktik veri alışverişi ve sesle iletişim prosedürleri de test edilecek.

Tatbikata ilişkin açıklamada bulunan NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Bu, NATO'nun en geniş elektronik savaş tatbikatı ve müttefiklerin, yeni ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı koymak için nasıl yeni savunma sistemleri geliştirdiğini gösteren büyük bir örnek." dedi.

Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç ve Portekiz katılıyor. 5 Kasım'a kadar sürecek tatbikatta, yaklaşık 1500 personel, 6 gemi ve 8 uçak görev alıyor.

İngiltere, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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