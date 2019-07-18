Son Dakika Haberleri: NATO'dan F-35 açıklaması
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NATO'dan F-35 açıklaması

2 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye NATO'nun hava savunma sisteminin entegre bir parçasıydı, öyle olmaya da devam edecek.

NATO'dan F-35 açıklaması, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye NATO'nun hava savunma sisteminin entegre bir parçasıydı, öyle olmaya da devam edecek. Ancak geldiğimiz noktadan dolayı endişeliyim çünkü Türkiye artık F-35 programının bir parçası olmayacak." dedi.
Jens Stoltenberg, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:57 
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