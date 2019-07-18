NATO'dan F-35 açıklaması
2 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye NATO'nun hava savunma sisteminin entegre bir parçasıydı, öyle olmaya da devam edecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, "Türkiye
NATO'nun hava savunma sisteminin entegre bir parçasıydı, öyle olmaya da devam edecek. Ancak geldiğimiz noktadan dolayı endişeliyim çünkü Türkiye artık F-35 programının bir parçası olmayacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:57
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