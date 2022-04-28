NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik için sıcak mesaj - Son Dakika
Üye Girişi

NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik için sıcak mesaj

28.04.2022 17:32

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu yapmaları halinde çok sıcak karşılanacaklarını, üyelik süreçlerinin kısa sürede tamamlanabileceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu yapmaları halinde çok sıcak karşılanacaklarını, üyelik süreçlerinin kısa sürede tamamlanabileceğini söyledi.

Stoltenberg, Avrupa Parlamentosundaki siyasi gruplara Ukrayna'daki son durum hakkında bilgilendirme yapmak için Brüksel'deki parlamento binasına geldi ve görüşme öncesinde AP Başkanı Roberta Metsola ile gazetecilere açıklama yaptı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmak istemeleri halinde üyelik sürecinin ne kadar süreceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Stoltenberg, şunları söyledi:

"NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı Finlandiya ve İsveç'in alacağı bir karardır. Eğer üyelik başvurusu yapmaya karar verirlerse Finlandiya ve İsveç NATO'da çok sıcak bir karşılama bulacaktır. Finlandiya ve İsveç bizim en yakın ortaklarımız, güçlü ve olgun demokrasilerdir, AB üyeleridir ve biz bu iki ülkeyle uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Bu ülkelerin silahlı kuvvetlerinin NATO standartlarını karşıladığını, NATO ile uyumlu olduklarını biliyoruz. Birlikte eğitim ve tatbikatlar yapıyoruz. Birçok operasyon ve misyonda birlikte çalıştık. Başvuru yaparlarsa hoş karşılanacaklardır. Sürecin hızlı olmasını bekliyorum. Resmi süreç tamamlandıktan sonra üye olabilirler."

Stoltenberg, NATO'nun bu iki ülkeyi üyeliğe davet etmesi halinde bunun "Finlandiya ve İsveç'in güvenliğinin tüm NATO üyeleri için önem taşıdığı" yönünde güçlü bir siyasi mesaj olacağını bildirdi.

Finlandiya ve İsveç'in kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu vurgulayan Stoltenberg, " Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'yı üyelik başvurusu yapmamaları için tehdit etmesi ve korkutması, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkına nasıl saygı göstermediğini sergiliyor." dedi.

Genel Sekreter Stoltenberg, iki ülkenin başvuru yapması halinde başvurudan sonra 30 ülke parlamentosunun onayını gerektiren resmi üyeliğin tamamlanmasına kadar geçecek sürede Finlandiya ve İsveç'in güvenliklerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılabileceğini söyledi.

Bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefonda konuşacağını aktaran Stoltenberg, bu ülkenin olası üyelik başvurusunu, başvuru sonrası geçiş sürecinde yapılacak düzenlemeleri ele alacaklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının Gürcistan ve Moldova gibi NATO ve AB üyesi olmayan ülkelerin güvenliğine NATO desteği ihtiyacını ortaya koyduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunun pratik ve siyasi desteği içerdiğini, Avrupa'nın doğusundaki yakın ortaklarla neler yapabilecekleri konusunda çalıştıklarını ifade etti.

Stoltenberg ayrıca NATO üyelerinin Ukrayna'ya verdiği ve taahhüt ettiği askeri desteğin miktarının 8 milyar doları bulduğunu kaydetti.

NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik için sıcak mesaj
NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik için sıcak mesaj
NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik için sıcak mesaj
NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik için sıcak mesaj

YORUMLAR
500
TİM Başkanı Gülle: 'Türkiye'nin proaktif diplomasisi ihracata pozitif yansıyacak' TİM Başkanı Gülle: 'Türkiye'nin proaktif diplomasisi ihracata pozitif yansıyacak' NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik için sıcak mesaj NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik için sıcak mesaj Ukrayna savaşı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesini isteyecek Ukrayna savaşı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesini isteyecek

Togo Cumhuriyeti, Finlandiya, Ukrayna, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik için sıcak mesaj - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Bakan Varank: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın
17:39 Müjde Ar'dan, Gezi Davası kararına tepki gösteren Abdullah Gül'e destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
17:31 Ümit Özdağ, Meral Akşener'e seslendi: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin
17:21 Evlenme teklifini reddeden kadını silahla rehin aldı! Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
17:02 Market poşetleriyle işinden çıkıp evine giden kadın hayatını kaybetti
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 17:50:37. #1.13#
SON DAKİKA: NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik için sıcak mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement