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NATO'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile dayanışma içindeyiz, ne yapabileceğimize bakıyoruz
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İdlib konusu için yaptığı açıklamada "Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İdlib konusu için yaptığı açıklamada "Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz" dedi
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:36
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