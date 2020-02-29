NATO'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile dayanışma içindeyiz, ne yapabileceğimize bakıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya NATO'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile dayanışma içindeyiz, ne yapabileceğimize bakıyoruz - Son Dakika Dünya

NATO'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile dayanışma içindeyiz, ne yapabileceğimize bakıyoruz

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İdlib konusu için yaptığı açıklamada "Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İdlib konusu için yaptığı açıklamada "Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz" dedi

NATO'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile dayanışma içindeyiz, ne yapabileceğimize bakıyoruz

Jens Stoltenberg, İdlib, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:36 
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