NATO'dan Irak kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel NATO'dan Irak kararı - Son Dakika

NATO'dan Irak kararı

6 saat önce

NATO, İranlı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak'taki faaliyetlerini askıya aldığı belirtildi.

NATO'dan Irak kararı, System.String[]

NATO, İranlı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak'taki faaliyetlerini askıya aldığı belirtildi.


İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD uçakları tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından NATO, Irak'ta verilen askeri eğitimleri askıya aldı. NATO, Haziran 2014 yılında Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ karşında çökmesi ardından Irak ordusunun eğitimini üstlenmişti.


İranlı General Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatlarını kaybetmişlerdi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak
Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika Haberleri
00:22 Danimarka, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu - Son Dakika
00:09 Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest - Son Dakika
00:05 Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020 - Son Dakika
00:00 Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren kadın Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 00:26:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NATO'dan Irak kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]