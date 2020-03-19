- NATO'dan korona açıklaması: "Tatbikatlar iptal" - Son Dakika
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- NATO'dan korona açıklaması: "Tatbikatlar iptal"

6 saat önce

- NATO'dan korona açıklaması: "Tatbikatlar iptal" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sanal ortamda düzenlediği basın toplantısında korona virüsü nedeniyle, "NATO tatbikatları ertelenmiş ya da iptal edilmiştir" dedi.

- NATO'dan korona açıklaması: "Tatbikatlar iptal"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sanal ortamda düzenlediği basın toplantısında korona virüsü nedeniyle, "NATO tatbikatları ertelenmiş ya da iptal edilmiştir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "sanal" bir basın toplantısı düzenleyerek NATO 2019 raporunu duyurdu. Stoltenberg basın toplantısında, korona virüsü (Covid-19) nedeniyle NATO'nun aldığı tedbirleri de açıkladı. Konuşmasına korona virüsten hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ileterek başlayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Virüs nedeniyle acı yaşayan herkese samimi desteklerimi ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerim, bu mücadelede zor şartlar altında her gün çaba sarf eden sağlık çalışanlarına da desteklerimi sunarım" dedi.

"NATO tatbikatları ertelenmiş ya da iptal edilmiştir"

Stoltenberg, "NATO ve üyelerimiz olarak sert tedbirler almak zorunda kaldığımız bu günlerde NATO'nun temel görevi olan üyelerimizin savunması için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu süreçte bazı askeri personelimizde Covid-19 tespit edildi ve karantinaya alındılar. Bu nedenle NATO tatbikatları ertelenmiş ya da iptal edilmiştir. Ancak başta Afganistan ve Kosova olmak üzere NATO misyon görevleri kesinti olmaksızın devam edecektir" ifadelerini kullandı.

NATO olarak Dünya Sağlık Örgütü ve Belçika makamlarıyla yakın bir çalışma içinde olduklarını, NATO karargahına giriş çıkışların sınırlandırıldığını, mümkün olan personel için uzaktan çalışma koşullarının benimsendiğini bildiren Stoltenberg, "Görülmedik bir kriz yaşıyoruz, daha önce de krizler atlattık, bu krizi de birlikte atlatacağız" dedi.

Basın açıklamasında ayrıca NATO'nun 2019 yılı faaliyet raporunu yayınladığını bildiren Jens Stoltenberg, "2019 yılı NATO'nun uyumlu çalışmasını sağlamak için köklü adımlar attığımız bir yıl oldu, aynı zamanda 70. kuruluş yıl dönümümüzü kutladık" dedi.

"Halkın NATO'ya güven duyduğunu gördük"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 2019 yılında ittifak üyesi 29 ülkede 29 bin katılımcı ile büyük bir anket yapıldığını bildirdi. "Yaptırdığımız anketler sonucu NATO üyesi ülkelerde halkın NATO'ya güven duyduğunu gördük" diyen ve raporun sonuçlarından bazılarını açıklayan Stoltenberg, "İttifak içindeki insanların yüzde 81'i Kuzey Amerika ile Avrupa arasında güvenlik ve emniyet konusunda iş birliğinin önemli olduğuna inanıyor" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Müttefik vatandaşları, temel kolektif savunma ilkesine kesinlikle katılıyorlar. Yüzde 76'sı diğer NATO müttefiklerinin saldırı durumunda kendilerinin savunulmaları gerektiğine katılıyor. Yüzde 71'i kendi ülkelerinin başka bir müttefiki savunmak için harekete geçmesi gerektiğine katılıyor. Yüzde 60'ı ülkelerinin NATO üyeliğinin saldırıya uğrama olasılığını azalttığına inanıyor" şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 2019 yılında NATO'nun savunma yatırımlarını arttırarak savunma gücünün desteklendiğini, Rusya'nın hukuka aykırı davranışlarına karşı bir durduklarını ifade etti. Afganistan ve Irak'ta terörle mücadele amaçlı eğitim faaliyetlerinde bulunulduğunu dile getiren Stoltenberg, 5G teknolojisi için eksiklerin tespit edildiğini, ayrıca NATO'nun siyasi yönden de güçlendirilmeye başlandığını belirtti.

Kuzey Makedonya ile katılım anlaşmasının imzalandığını ifade eden Stoltenberg, Kuzey Makedonya'nın çok yakında yeni bir NATO üyesine dönüşmesini sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

- NATO'dan korona açıklaması: Tatbikatlar iptal

Jens Stoltenberg, Afganistan, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:44 Kaynak: İHA

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