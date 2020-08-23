NATO'dan Lukaşenko'ya yalanlama - Son Dakika

NATO, Belerus'ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanan Aleksandr Lukaşenko'nun, Belarus sınırında NATO hareketliliği yaşandığına dair iddialarını yalanladı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta halk, Devlet Başkanlığı seçimleri için sandık başına gitmişti. Mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun seçimin galibi olması halkı öfkelendirdi. Günlerce sokaklara akın eden Belarus halkı, 26 yıldır ülkeyi yöneten Lukaşenko'nun iktidarına son verilmesini isterken Lukaşenko'nun açıklamaları da gündemde olmaya devam ediyor. Devlet Başkanlığı seçimleri sonrası düzenlenen eylemlerin dış güçler tarafından organize edildiğini savunan Lukaşenko, NATO'nun ülkesini bölmeye çalıştığını iddia etti. Grodno bölgesinde bir askeri tesisi ziyareti sırasında konuşan Lukaşenko, NATO'nun kendisini devirerek yeni bir Devlet Başkanının görevlendirilmesini sağlamaya çalıştığını öne sürdü. Litvanya ve Polonya'daki NATO askerlerinin hareketliliğine nedeniyle ordusunu ülkenin batı sınırında görevlendirdiğini bildirdi.

"Açıklamalar asılsız"

Orduya, "hazır olun" talimatı verdiğini kaydeden Lukaşenko'ya NATO'dan yalanlama geldi. NATO ise, Lukaşenko'nun sınırda askeri hareketliliğinin olduğuna dair açıklamasının "asılsız" olduğunu dile getirdi. NATO açıklamasında, "Belarus'a ya da başka bir ülkeye karşı tehdit oluşturmuyoruz. Bölgede askeri hareketlilik yok. Tamamen savunma amaçlı" ifadeleri kullanıldı.

NATO, Belaruslu yetkilileri halkın isteklerine yanıt vermeleri konusunda uyardı.

Polonya Cumhurbaşkanlığından bir yetkili ise, Polonya'nın sınır hareketliliğine yönelik Belarus tarafından yapılan açıklamanın "üzücü ve şaşırtıcı" olduğunu söyledi. açıklamada, "Polonya'nın böyle bir niyeti yok" denildi. - BRÜKSEL