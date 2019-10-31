NATO'dan, Rusya'nın Kırım'daki askeri faaliyetlerine kınama

NATO, Rusya'nın Kırım'daki askeri faaliyetlerini kınarken Kırım Tatarlarına yönelik insan hakları ihlallerinden endişe duyduğunu açıkladı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, NATO- Ukrayna Komisyonunun bugün Kiev'de toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna kabinesinin de katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu ziyaret, NATO'nun Ukrayna'nın egemenliğine ve ülke bütünlüğüne desteğinin güçlü bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelerin toplantıda ele alındığına işaret edilerek "Tüm taraflarca tam olarak uygulanması gereken Minsk anlaşmaları uyarınca, anlaşmazlığın çözülmesine olan desteğimizi tekrar teyit ettik. Rusya, Minsk anlaşmalarını imzalayan taraf olarak bu konuda önemli bir sorumluluk üstlenmektedir." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın, bölgedeki militan gruplara siyasi, mali ve askeri destek vermeyi bırakması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Rusya'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerine askeri müdahalede bulunmaması, asker, teçhizat ve paralı askerleri Ukrayna topraklarından çekmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

"Rusya'nın askeri faaliyetlerini kınıyoruz"

Açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı şekilde ilhak etmesi kınanarak şunlar kaydedildi:

"Kırım, Ukrayna'nın toprağıdır. Rusya'ya, Kırım'ın kontrolünü Ukrayna'ya geri vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rusya'nın, bölgedeki saldırgan tutumunun parçası olan Kırım'da artarak devam eden askeri faaliyetlerini kınıyoruz. Müttefikler, Rus yetkililer tarafından Kırım'da Kırım Tatarları ve diğer yerel toplulukların üyeleri de dahil olmak üzere tüm Ukraynalılara karşı yürütülen insan hakları ihlalleri nedeniyle derin endişe duymaktadır."

Rusya'nın, Kırım'a uluslararası gözlemci kuruluşlarının girişi için izin vermesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı eylemlerine yönelik tepkisi, yaptırımları içeren genel bir uluslararası çabayı desteklemektir. Rusya'nın uluslararası hukuka, uluslararası yükümlülük ve sorumluluklarına uyum gösteren eylemlerinde açık ve yapıcı bir değişiklik gerçekleşinceye kadar 'işlerin normale dönmesi' asla beklenemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu yıl gerçekleştirilen barışçıl ve rekabetçi seçim nedeniyle Ukrayna'nın tebrik edildiği vurgulanarak "Ukrayna halkı, yetkililere kapsamlı reform yetkisi vermiştir. Yolsuzlukla mücadele de dahil olmak üzere, bu reformların başarısı ortak değerlere, insan haklarına, azınlıklara ve hukukun üstünlüğüne saygı gösteren Avrupa demokrasilere sıkıca bağlı, müreffeh ve barışçıl bir Ukrayna için zemin hazırlamasında çok önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.