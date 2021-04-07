NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Askeri Komite Başkanı Ukrayna'da - Son Dakika

NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Askeri Komite Başkanı Ukrayna'da

07.04.2021 23:29
NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Askeri Komite Başkanı Ukrayna'da, System.String[]

Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi ve askeri krizin had safhaya ulaştığı dönemde, NATO Askeri Komite Başkanı Stuart Peach, Lviv şehrine kritik bir ziyarette bulundu. Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile görüştü.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde ateşkes süresinin geçtiğimiz hafta dolmasından sonra bölgede ciddi askeri hareketlilik başladı. Rusya, Ukrayna sınırı boyunca bu hafta başında 28 taburunu yerleştirirken, askeri sevkiyatlarını devam ettiriyor.

Kırım'ın ilhakı ile iki ülkesinde yaşanan gerginlik bir kez daha had safhaya ulaştı.

NATO'DAN UKRAYNA'YA 'ASKERİ' ZİYARET

Tüm bu gelişmelerin ışığında NATO'dan dikkat çeken bir ziyaret geldi. NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile Lviv şehrinde görüştü.

NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Askeri Komite Başkanı Ukrayna'da

"BÖLGEDEKİ GÜVENLİK DURUMUNU ELE ALDIK"

Ukrayna Ordusundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Peach ve Homçak, Ukrayna ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. NATO standartları kapsamında Ukrayna ordusunda reform sürecinin görüşüldüğü toplantıda, Peach, örgütün Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Homçak da ziyaretin stratejik ortaklığa verilen önemi gösterdiğini ifade ederek NATO ve Ukrayna ordusu arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Askeri Komite Başkanı Ukrayna'da

Ukrayna, Rusya, Nato, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Askeri Komite Başkanı Ukrayna'da - Son Dakika Dünya


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