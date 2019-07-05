NATO'dan Rusya'ya INF uyarısı
1 saat önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, INF Antlaşması'nın tehlike altında olduğunu belirterek, "Zaman daralıyor, Rusya'ya antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrımızı yineliyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, INF Antlaşması'nın tehlike altında olduğunu belirterek, "Zaman daralıyor, Rusya
'ya antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrımızı yineliyoruz." dedi.
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