Son Dakika Haberleri: NATO'dan Rusya'ya INF uyarısı
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NATO'dan Rusya'ya INF uyarısı

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, INF Antlaşması'nın tehlike altında olduğunu belirterek, "Zaman daralıyor, Rusya'ya antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrımızı yineliyoruz.

NATO'dan Rusya'ya INF uyarısı, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, INF Antlaşması'nın tehlike altında olduğunu belirterek, "Zaman daralıyor, Rusya'ya antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrımızı yineliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:02 
Rusya, Ekonomi
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