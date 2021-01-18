NATO'dan Rusya'ya "Navalnıy'ı serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Gene Sekreter Stoltenberg, "Yasaklanmış bir kimyasal silah kullanarak Navalnıy'a suikast girişiminde bulunanların adalet önüne çıkarılması gerekmektedir. Rusya, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki uluslararası taahhütlerine uymalıdır." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Navalnıy'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamasında, Rus muhalifin acilen serbest bırakılması için uluslararası camianın Rus makamlarına yaptığı çağrılara katıldığını bildirdi.

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