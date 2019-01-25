Son Dakika Haberleri: NATO'dan, Rusya'ya Ukraynalı Denizcileri Serbest Bırakma Çağrısı

NATO'dan, Rusya'ya Ukraynalı Denizcileri Serbest Bırakma Çağrısı

18 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gözaltına alınan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması konusunda Rusya'ya çağrıda bulundu.

NATO'dan, Rusya'ya Ukraynalı Denizcileri Serbest Bırakma Çağrısı, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gözaltına alınan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması konusunda Rusya'ya çağrıda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasında Kasım ayında yaşanan Kerç Boğazı krizinde gözaltına alınan denizcilerin serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu. Stoltenberg, "Kırım'ın işgal edilmesini kabul etmedik ve etmeyeceğiz" dedi.

Rusya anlaşmaya uymadı

Amerika Birleşik Devleti'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmek istemesi konusunu da değerlendiren Stoltenberg, Rusya'nın bu anlaşmaya uymadığını ve kuralları çiğnediğini söyledi.

Anlaşma ihlaline delil olarak Rus roket sistemi '9M729'yi gösteren Stoltenberg, "Bu anlaşma Avrupa ülkelerinin güvenliği için bir anahtar ve anlaşma tehdit altında. Hiçbir ilerleme göremedik" ifadelerini kaydetti.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 1987 tarihinde imzalanmıştı. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Ukrayna, Kırım, Jens Stoltenberg, Rusya Federasyonu, Politika
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