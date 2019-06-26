NATO'dan Rusya'ya uyarı
1 saat önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya INF'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya INF'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Ancak bu gerçekleşmezse NATO'nun cevap vermesi gerekecektir." uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:23
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