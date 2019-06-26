NATO'dan Rusya'ya uyarı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya INF'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya INF'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Ancak bu gerçekleşmezse NATO'nun cevap vermesi gerekecektir." uyarısında bulundu.

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