Son Dakika Haberleri: NATO'dan Rusya'ya uyarı
Son Dakika Ekonomi Haber

NATO'dan Rusya'ya uyarı

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya INF'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz.

NATO'dan Rusya'ya uyarı, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya INF'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Ancak bu gerçekleşmezse NATO'nun cevap vermesi gerekecektir." uyarısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:23 
rusya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Hemşire, tedavi gören çocuğu yatağa bağladı 10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı Robotlar 2030'a kadar imalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 16:00:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NATO'dan Rusya'ya uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]