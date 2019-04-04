NATO'dan S-400 açıklaması
1 saat önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin "Silah alım kararları her NATO üyesinin kendi ulusal kararlarıdır.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye
'nin Rusya
'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin "Silah alım kararları her NATO üyesinin kendi ulusal kararlarıdır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:54
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