Son Dakika Haberleri: NATO'dan S-400 açıklaması

NATO'dan S-400 açıklaması

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin "Silah alım kararları her NATO üyesinin kendi ulusal kararlarıdır.

NATO'dan S-400 açıklaması, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin "Silah alım kararları her NATO üyesinin kendi ulusal kararlarıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:54 

Rusya Federasyonu, Türkiye, Ekonomi
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